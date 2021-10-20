Minibüs Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Minibüs Şoförü Maaşları ve İş İlanları

Minibüs Şoförü görev tanımı nedir, Minibüs Şoförü ne iş yapar, Minibüs Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Minibüs Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Minibüs Şoförü Tanımı;

Minibüs aracını trafik kurallarına uyarak kullanan, yolcuları gitmek istedikleri yere güvenli bir şekilde ulaştıran kişidir.

Minibüs Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Minibüs Şoförü Maaşları

Minibüs Şoförü maaşı ortalama aylık 3. 750 - TL’dir. En düşük Minibüs Şoförü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Minibüs Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Minibüs Şoförü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Minibüs Şoförü Ne İş Yapar?

Minibüs Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracın muayenelerinin, vergilerinin ve sigorta işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,

b) Minibüsün temizlik ve düzenini sağlamak,

c) Aracın suyunu, yağ ve filtrelerini, antifrizini, cam sileceklerini ve cam suyunu, aküsünü, kayışlarını, fren aksamını, havalandırma (ısıtma, soğutma) tertibatını, sinyal, far ve stop lambalarını, sigorta ve ampullerini, lastiklerini, motorun sesini, göstergeleri, aynaları, vb. kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak, aracı yola hazırlamak,

d) Yolcuların konforu için gerektiğinde, ısıtma, havalandırma, müzik vb. sistemleri çalıştırmak,

e) Yol durumuna göre ve trafik kurallarına uyarak aracı kullanmak,

f) Yolcu indirme / bindirme duraklarında yolcu iniş ve binişlerini kontrol etmek,

g) Güzergah ve gidilen önemli yerlerin isimlerini gösteren levhaları, yolcuların görebileceği yerlere asmak,

h) Araçta zorunlu olarak bulunması gereken trafik ve ilk yardım setleri, yangın tüpü gibi malzemeleri bulundurmak,

i) Yolculardan, ücret tarifesine göre gittikleri mesafeye göre ücretlerini almak,

j) Yolcuların istek ve şikayetlerini dinlemek, gerekenleri yetkililere iletmek,

k) Minibüsün bakımını düzenli olarak yaptırmak, kış öncesi bakımlarını yaptırmak,

l) Aracın yolda arızalanması durumunda gerekli güvenlik tedbirleri almak,

m) Minibüs arızalandığında tamir ettirmek,

n) Gerektiğinde ilkyardım hizmeti vermek,

o) Hava ve yol şartlarına uygun lastik kullanmak, eskiyen lastikleri yenileri ile değiştirmek, hava şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda zincir takmak,

p) Lastik patladığında, yeni lastik takmak,

q) Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde istenilen belge ve bilgileri vermek,

r)

s) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Minibüs Şoförü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri

Minibüs Şoförü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Minibüs Şoförü mesleğinin meslek kodu 8322.08 olarak belirlenmiştir



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