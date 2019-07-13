Minibüs takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan-Feke karayolu Sırelif mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Çankaya yönetimindeki 01 BR 302 plakalı minibüs, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada şoför Yusuf Çankaya ile minibüste yolcu olarak bulunan Yılmaz Çankaya, Osman Kocaman (49), Abdullah Kocaman, Selim İlhan (57) ve Osman Koray (51) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Osman Kocaman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA