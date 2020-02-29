Minibüsçüler araçlarına siyah kurdele bağlayarak şehitleri andı

Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüsçüler, İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçiği minibüslerine siyah kurdele bağlayarak andı. Yoldan geçen taksiciler ve servis minibüsü şoförleri de araçlarına siyah kurdele bağlayarak minibüsçülerin yasına ortak oldu.

Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri, İdlib'de şehit olan Mehmetçik anısına anlamlı bir adım attı. Minibüs şoförleri, araçlarının aynalarına siyah kurdele bağlayarak şehit olan askerleri andı. Minibüs şoförleri, şehit ailelerine destek olmak ve acılarını paylaştıklarını belirtmek için araçlarına siyah kurdele bağladıklarını belirtti. Yoldan geçen bazı taksiciler ve okul servisi sürücüleri de şehitleri anmak için kendi araçlarına siyah kurdele bağlattı.

Şehitleri anmak için minibüslere siyah kurdele bağlanması hakkında konuşan İbrahim Bilgiç, "Ülkemizde yaşanmış olan acı olaylardan dolayı, arabalarımıza şehitlerimiz uğruna "yastayız" diyerek siyah kurdele bağlayarak gündemi değerlendiriyoruz. Vatanın, milletin, askerimizin polisimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Aracına siyah kurdele bağlayan bir minibüs şoförü, "Bütün şehit ailelerimize sabır dileriz. Şehitlerimizin ailelerine her zaman destek ve yardımcı olacağımızı bildirmek isteriz" diye konuştu.

Aracına siyah kurdele bağlayan servis minibüsü şoförü, "Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım"

Kaynak: İHA