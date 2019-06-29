Minibüsçülerden yeni güzergah talebi

Başharık ve Kernek hattında çalışan minibüsçüler güzergah üzerinde eskisi kadar yolcu taşıyamadıklarını ifade erek kendilerine yeni güzergah verilmesini talep etti.

Esnaflardan Mustafa Oğuz Gönültaş, "Güzergahımız çarşı merkeze 5 dakikalık mesafede, gelen yolcularımız yürüyerek aşağı iniyor, yolcu bulamıyoruz ve mağdur oluyoruz. Her gün burada iki aracımızı yatırmak zorunda kalıyoruz. İlgili yerlere başvurduk, bizlere söz verdiler ama tutmadılar. Bizlerin ümidi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'dan yanadır" dedi.

Şoför Salih Soy ise, "Ben Kernek ve Başharık hattında şoförlük yapıyorum ama kazancım olmuyor. Araçlarımızda 3 veya 5 yolcu taşıyoruz. Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Toraman da, "Biz 4 veya 5 yıldır burada sıkıntı yaşıyoruz araçlarımız hep boş çıkıyor boş geliyor. Ödemelerimizi yapamıyoruz, burada çalışan arkadaşlarımız gerçekten çok mağdur. Lütfen yetkililer sesimizi duysun" diye konuştu.

Kaynak: İHA