Minibüse takılı römork fırladı: 5 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römorkun yerinden çıkması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Karataş Bulvarı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K. minibüsün arkasına taktığı römorka tarım işçilerini bindirerek Karataş Bulvarı'ndan Adana'ya doğru yola çıktı. İsmail K. Havutlu Mahallesi yakınlarına geldiği sırada römork minibüse bağlı olduğu yerden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride fırladı. Römorkun fırlamasıyla birlikte içinde bulunan Suriye uyruklu tarım işçileri de yola savrularak yaralandı. Yaralanan 5 kişiden 4'ü minibüsle Adana Şehir Hastanesine götürülürken, 1 yaralı ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA