Minibüsle cip çarpıştı: 8 turist yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle üstü açık cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i çocuk 8 turist yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Manavgat'ın Kızılot Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden Kasım Pirol'un kullandığı 07 NBU 47 plakalı üstü açık ciple, Ramazan Akbaba'nın kullandığı 07 HN 563 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Devrilen üstü açık cipte bulunan 1'i çocuk 6 Alman ve 2 Polonyalı olmak üzere 8 turist çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve trafik polisi ekibi sevk edildi. Yaralılar Manavgat'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazada yaralanan 2 turistin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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DHA