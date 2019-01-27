Minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Açıkoğlu yönetimindeki 23 T 0436 plakalı otomobil ile Murat Gümüş yönetimindeki 23 DN 741 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA