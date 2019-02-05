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  3. Minibüste 390 kilogram kaçak tütün bulundu

Minibüste 390 kilogram kaçak tütün bulundu

Kırşehir'de polis, bir minibüste 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün buldu.

Minibüste 390 kilogram kaçak tütün bulundu

Kırşehir'de polis, bir minibüste 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün buldu.

Alınan bilgiye göre Ankara Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir minibüs durduruldu. Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, minibüste yaptıkları incelemede, 11 kolide 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Minibüsteki Y.K., ve S.U., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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