Minibüste 1 kilo 14 gram eroin ele geçirildi. 2  gözaltı

HAKKARİ'de, yol kontrolü sırasında yolcu minibüsünde şüpheli iki kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada, 1 kilo 14 gram eroin ile bin 850 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van yolundaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda yol kontrolleri yaptığı sırada durdurulan yolcu minibüsünde iki kişiden şüphelendi. Ekiplerin 2 şüphelinin üst ve yanlarındaki çantalarında yapılan aramada 1 kilo 14 gram eroin ile bin 850 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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DHA