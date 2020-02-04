Minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Van-Bahçesaray kara yolunda saat 17.00 sıralarında minibüsün çığ altında kalmasıyla ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil servis, kara yolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda minibüs bulunurken, içerisindeki Bahattin Karagülle, Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan yolcular ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, minibüste olduğu değerlendirilen diğer yolcuları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA