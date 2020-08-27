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  3. Minibüsteki maske tartışmasında yaşlı vatandaşlar birbirine girdi!

Minibüsteki maske tartışmasında yaşlı vatandaşlar birbirine girdi!

Edirne'de uyarılara rağmen minibüse maskesiz olarak binen yaşlı bir adam, şoför ve yolcularla tartıştı. Tartışmanın kızışmasıyla yumruklar havalarda uçuştu. Bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği bu görüntülerde bebeğiyle kavganın ortasında kalan annenin zor anları da kameraya yansıdı.

Edirne'de bir yolcu otobüsüne maskesiz binen adam, bir süre sonra şoför ve yolcularla tartışmaya başladı. Kavganın şiddetlenince maskesiz kişi kendisini uyaran yaşlı bir erkek şahsa yumrukla saldırdı. Olay anı da cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.

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27 Ağustos 2020 Perşembe 14:05
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