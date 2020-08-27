Minibüsteki maske tartışmasında yaşlı vatandaşlar birbirine girdi!

Edirne'de uyarılara rağmen minibüse maskesiz olarak binen yaşlı bir adam, şoför ve yolcularla tartıştı. Tartışmanın kızışmasıyla yumruklar havalarda uçuştu. Bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği bu görüntülerde bebeğiyle kavganın ortasında kalan annenin zor anları da kameraya yansıdı.