Minibüsten indirilen yolcuların tepkisi: ''Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey?"

Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında trafikte yapılan denetimlerde bir minibüsteki ayakta bulunan fazla yolcuların polise tepkisi görenleri şaşırttı. Minibüsten indirilen bir yolcunun "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" demesi kamerlara anbean böyle kaydedildi.