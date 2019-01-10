İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Salih Görmen'e (64) yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan Salih Görmen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.