Minibüsünden 24 yolcu çıkan şoför: "Yolcu kendisi biniyor zorla almıyoruz"
Esenyurt'ta koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında trafikte yapılan denetimlerde bir minibüsün içinden 12 yerine 24 yolcu çıktı. Bu durumla ilgili "Yolcu kendisi biniyor zorla almıyoruz" diyen şoföre ise ayakta yolcu aldığı için 3 bin 150 lira ceza aldı.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda sivil trafik uygulama ekiplerinin yaptığı uygulamada bir minibüsün içinde 12 yerine 24 yolcu bulundurulduğu tespit edildi. Olayın ardından yolcular tek tek aşağı indirilirken şoföre ise 3 bin 150 lira ceza kesildi. O anlarda kameralara anbean kaydedildi.
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09 Eylül 2020 Çarşamba 08:57
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