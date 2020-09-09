Minibüsünden 24 yolcu çıkan şoför: "Yolcu kendisi biniyor zorla almıyoruz"

Esenyurt'ta koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında trafikte yapılan denetimlerde bir minibüsün içinden 12 yerine 24 yolcu çıktı. Bu durumla ilgili "Yolcu kendisi biniyor zorla almıyoruz" diyen şoföre ise ayakta yolcu aldığı için 3 bin 150 lira ceza aldı.