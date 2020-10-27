Minibüsüyle yaşlı çifte yardım etmişti! O şoföre Başkan Oktay Yavlal'dan anlamlı teşekkür!

Sancak Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yavlal, 15 Ekim Perşembe günü Tuzla Belediyesi binasının önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte yardım eden minibüs şoförü İsmail Akçağ ile geçtiğimiz akşam bir araya gelerek teşekkürlerini sundu.

Tuzla Belediyesi güvenlik görevlileri tarafından fark edilen ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yürekleri ısıtan bu görüntüyle ilgili Sancak Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yavlal ise harekete geçerek o minibüs şoförüne teşekkürlerini sundu. Akşam saatlerinde minibüs şoförü İsmail Akçağ ile görüşen Oktay Yavlal, ona bu davranışından dolayı teşekkür ederek hediyeler ve bir miktar para ile ödüllendirildi.

''ÖZEL BİR HASSASİYETİM OLUŞMUŞTU''

Sancak Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yavlal; ''2011 yılında yaşanan Postane Mah. İstasyon Cad. No: 23 (Tuzla Çarşı), bulunan Sena Kuyumculuk önünde yine bir minibüs şoförünün belki ihmali belki hoşgörüsüzlüğü ne sayarsanız çarpması sonucu annem Perizat Yavlal’ı kaybettim. Özel bir hassasiyetim oluşmuştu. Bu olayı da televizyondan öğrenince gerçekten çok duygulandım. Hemen kardeşimizi araştıralım. Bir an önce bulalım. Kendisini tebrik edelim dedik. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Allah böyle insanların sayısını çoğaltsın. Gerçekten öyle kötü bir dünyada yaşıyoruz ki. Böyle iyi insanları bulunca da afişe etmek lazım. Ön plana çıkarmak lazım. Takdir ve taffif etmek lazım. Dolayısıyla ben kardeşimizi kutluyorum. Bundan sonra da bu irtibat ve diyaloğumuz devam edecek. Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah kendisi gibi evlatlar yetiştirir. Hatta bu yönüyle toplum ve bizlerde kendisini örnek alırız. Çok teşekkür ediyorum. Kendisini nacizane ödüllendirmek istedim. Hediyeler vermek istedim'' ifadelerini kullandı.

''YAYA ÖNCELİĞİNİ BU VESİLEYLE HATIRLATMIŞ OLALIM''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; yürekleri ısıtan olayla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.

Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım ? pic.twitter.com/GtFvi8chW9 — Dr. Şadi Yazıcı (@drsadiyazici) October 22, 2020