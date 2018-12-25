Minik Ali’nin çöp kamyonu sevinci

Esenler'de yaşayan Altunkılıç ailesinin 2 yaşındaki oğulları Ali'nin çöp kamyonu hayali gerçek oldu. Minik Ali Esenler Belediyesi'nin yönlendirdiği çöp kamyonun kendi sokaklarına geldiğini gören Ali'nin heyecanı görmeye değerdi.

Esenlerde yaşayan 2 yaşındaki Ali Aras Altunkılıç'ınçöp kamyonu hayali gerçek oldu. Vatandaşlara 7/24 hizmete açık Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (ESTİM) Çağrı Merkezi, bu kez bir hayalin gerçekleşeceği çağrıyı cevapladı. Telefonun ucundaki Sevim Altunkılıç, 2 yaşındaki oğlu Ali Aras'ın çöp kamyonunu çok sevdiğini, her gün özlemle camda çöp kamyonunun gelmesini beklediğini ve çöp kamyonu oyuncağı talebini çağrı merkezi görevlisine iletti. Bunun üzerine harekete geçen Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilileri, minik Ali Aras için bir sürpriz hazırladı. Esenler Belediyesi çöp kamyonunu minik Ali'nin sokağına yönlendirdi.Her akşam belli saatte sokağından geçen çöp kamyonunu, bu kez kendisi için sokağına geldiğini gören minik Ali, çöp kamyonunu şaşkınlıkla inceledi. Tüm masumiyeti ve küçücük bedeniyle kocaman kamyonun koltuğuna annesiyle birlikte oturan Ali'nin heyecanı görülmeye değerdi.

Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler personeli Eyüp Akkuş'un hediye ettiği çöp kamyonu oyuncağı ile sevinen Ali, daha sonra temizlik personeli ağabeylerini tekrar görmek üzere el sallayarak uğurladı. ESTİM personeli minik Esenlerlinin hayalini gerçekleştirmenin, Ali Aras Altunkılıç da hem her gün camda izleyerek ulaşmakistediği çöp kamyonunu yakından incelemenin, hem de oyuncak çöp kamyonunakavuşmanın sevincini yaşadı. Anne Sevim Altunkılıç, çocuğunun çöp kamyonu tutkusunu ESTİM'e bildirdiğinde böyle bir sürprizle karşılaşabileceğini tahmin etmediğini belirterek, "Bir gün çöp kamyonu kapımızda bizi bekleyerek görevlileroğlumla bizi sokağa davet ettiklerinde çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Bize busürprizi hazırlayan belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

DHA