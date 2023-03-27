Minik aslanların dron kamerasına verdikleri pozlar ilgi yarattı!

Bursa Hayvanat Bahçesi, binin üzerinde hayvanın yaşadığı 200 dönümlük alanda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken ilk kez dron kamerası gören yavru aslanlar sevimli pozlar verdi.

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Minik aslanların dron kamerasına verdikleri pozlar ilgi yarattı!

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen aslanlar 3,5 aylık oldu. 2 minik aslan annesi ile birlikte kendilerine ait alanda gönüllerince sağa sola koşuştururken, gördükleri drona ise pürdikkat kesilmeleri sevimliliklerini arttırdı.

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Bursa Hayvanat Bahçesi, binin üzerinde hayvanın yaşadığı 200 dönümlük alanda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile gelenlere nefes alabilecekleri ortam sunuyor. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde popülasyon artışı da sürüyor. 3,5 ay önce dünyaya gelen aslanlar, sevimlilikleriyle dikkat çekti.

Adaptasyon sürecini anneleriyle birlikte sağlayan 2 yavru aslanın, kısa süre sonra diğer aslanlarla aynı alana salınacağı açıklandı. İçeride 2 dişi, 2 erkek olmak üzere 1,5 ile 2 yaş arasında 4 yavrunun daha olduğu ifade edilirken, minik aslanların dron ile imtihanı ise gülümsetti. Dronun çıkardığı sese odaklanan aslanlar, ne yapacağını şaşırdı.

Gönüllerince sağa sola koşuşturan minik aslanların keyfine diyecek yok. Annesinin üstüne binmeye çalışan, onu yakalamaya çalışan aslanlar, daha sonra kafeslerine geri alındı.

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