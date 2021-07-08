Minik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Eren bebek hayatını kaybetti

SMA hastası olan minik Eren bebek verdiği mücadeleyi kaybetti. Henüz 2 yaşında olan ve SMA hastalığı ile mücadele eden Eren bebek hayata gözlerini yumdu. Tedavi gördüğü SMA tip 1 hastalığına yenik düştü.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Davut ve Keziban Akatekin çiftinin 20 aylık bebeği Eren Akatekin, SMA hastalığıyla savaş veriyordu. SMA tip 1 hastası Eren’in minik bedeni verdiği mücadelede ne yazık ki daha fazla dayanamadı. Yaklaşık 16 saat boyunca müdahale edilen Eren bebek geride gözü yaşlı bir aile bırakarak, hastalığa yenik düştü. Kalbi duran Eren için yürütülen kampanya yüzde 43 ile sınırlı kalmıştı. 4 Ağustos 2020’den beri hastalıkla mücadele eden Eren Şehmus için yürütülen destek kampanyası tamamlanamadan küçük bedeni SMA’ya yenik düştü.

KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Zolengsma Gen tedavisi olması gereken Eren bebek için 2 milyon 132 bin 550 dolar toplanması gerekiyordu. Sosyal medyadan örgütlenen insanlar bu parayı toplamak için büyük çaba sarf etti. Ancak kampanya tamamlanamadan Eren hayata veda etti.

TWİTTERDA TT OLDU

Acı haber sonrası çok sayıda tweet atıldı ve Eren Türkiye gündemine oturdu. İşte Eren'in ölümü sonrası gelen tepkiler;

"Bu resme iyi bakın...

Yediğiniz haramlarda bu çocuğun da hakkı vardı...

Göz göre göre evlatlarımız ölüyor!

Gözümüzün önünde ölüyor!

Göz göre göre insan evladının ölümünü izler mi?

Bugün SMA’lı bir bebek daha parasızlık yüzünden nefessiz kaldı. Harekete geçmeniz için daha kaç bebeğin ölmesi gerekir? Bu babanın acısını yürekten hissetmiş olmalısınız. Bu acıya daha kaç baba dayanabilir? #ErenMelekOldu

Buğün 1 Bebek Daha toprak Oldu.

GEÇ KALINDI.

SMA'lı bir bebek daha melek oldu. Artık başka Erenler ölmesin Tedavi edilsin tüm SMA’lı çocuklar.Yaşamları ellerinden alınmasın #ErenMelekOldu

Herkes Elinden Geldiğince Karınca Kararınca Destek Olmaya Çalışıyor Kampanyalar Düzenleniyor Ama Yetmiyor, Olmuyor Maalesef. Saraylar, Yazlıklar Yapan Devlet Nerede? Eren'in, Ailesinin Ve Tüm SMA Hastası Bebeklerimizin Ahı İki Yakanızı Bırakmasın! #ErenMelekOldu"