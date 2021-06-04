SON DAKİKA| Zeytindalı Harekat Bölgesi'nden acı haber! 1 askerimiz şehit olduMinik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybettiResmi Gazete'de bugün (04.06.2021) |4 Haziran Cuma Resmi Gazete kararlarıMeteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 4 Haziran 2021 Cuma il il, haritalı hava durumuProf. Dr. Derya Unutmaz: Yaz sonuna kadar salgın bitecek, sonbaharda rahatlamış olacağız ve maskeleri atıp normale döneceğiz!Köpeğe tecavüz etti, yetmedi videosunu çekip yayımladı! #ErcanÖztürkTutuklansın etiketi, Twitter'da trend oldu!Ercan Öztürk kimdir? Suçu ne? Ercan Öztürk Tuzla tutuklandı mı? | #ErcanÖztürkTutuklansın TwitterSurvivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 PerşembeSPK bültenleri | SPK haftalık bülten HaziranTablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Minik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybetti

Minik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybetti

Batman'da yaşayan Tenha çiftinin 1 yaşındaki kızları SMA hastası Elif Eva, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, Elif bebek için bugüne kadar topladıkları 2 milyon 400 bin liralık bağışı SMA hastalarına dağıtacaklarını açıklarken, Elif Eva twitterda gündem oldu.

Minik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybetti

SMA'lı Elif bebek yaşam mücadelesini kaybetti. Batman'da yaşayan Tenha çiftinin 1 yaşındaki kızları Elif Eva, bir süredir tedavi gördüğü Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığında yaşam mücadelesi veriyordu.  Ailesi, Elif bebek için bugüne kadar topladıkları 2 milyon 400 bin liralık bağışı SMA hastalarına dağıtacaklarını açıkladı.

HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Elif bebek, 7 aydır tedavi gördüğü hastalığına bu sabah saatlerinde yenik düştü. Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Enes Tenha (35), en büyük hayalinin Elif'i, Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi ettirmek olduğunu söyledi.

Minik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybetti

7 AY ÖNCE KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Özel sektörde çalıştığı sırada kızının tedavi işlemleriyle ilgilenmek için işinden ayrıldığını söyleyen Enes Tenha, "7 ay önce Elif için kampanya başlattık. Yurt dışındaki tedavisi için 2,4 milyon dolara ihtiyaç vardı. Kapı kapı dolaştık. Başvurmadığımız kalmadı. Türkiye'de SMA hastası 2 bin 500 civarında çocuk var. Şu ana kadar 36 bebek yurt dışında tedavi gördü. Elif için topladığımız paraları, bu hastalığa yakalananlara vereceğiz. Başka Elif'ler ölmesin. Özel bir şirkette çalışıyordum. Kızımın tedavisi için işten ayrılmıştım. Zor bir süreç yaşadık. Acımız büyük" dedi.

Minik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybetti

 YARDIM ÇEKİ BUGÜN TESLİM EDİLECEKTİ

Batman Valisi Hulusi Şahin, Elif'in ölüm haberini aldığında büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Çok üzgünüm. Aileye Allah sabır versin. Tenha ailesine taziye ziyaretinde bulunacağım" diye konuştu.

ELİF EVA GÜNDEM OLDU

Elif Eva'nın ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. Sosyal medya platformu twitter üzerinden çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlar;

Minik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybettiMinik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybettiMinik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybettiMinik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybettiMinik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybettiMinik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybetti

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT