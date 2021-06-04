Minik bedeni daha fazla dayanamadı! SMA hastası Elif Eva bebek hayatını kaybetti

SMA'lı Elif bebek yaşam mücadelesini kaybetti. Batman'da yaşayan Tenha çiftinin 1 yaşındaki kızları Elif Eva, bir süredir tedavi gördüğü Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığında yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi, Elif bebek için bugüne kadar topladıkları 2 milyon 400 bin liralık bağışı SMA hastalarına dağıtacaklarını açıkladı.

HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Elif bebek, 7 aydır tedavi gördüğü hastalığına bu sabah saatlerinde yenik düştü. Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Enes Tenha (35), en büyük hayalinin Elif'i, Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi ettirmek olduğunu söyledi.

7 AY ÖNCE KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Özel sektörde çalıştığı sırada kızının tedavi işlemleriyle ilgilenmek için işinden ayrıldığını söyleyen Enes Tenha, "7 ay önce Elif için kampanya başlattık. Yurt dışındaki tedavisi için 2,4 milyon dolara ihtiyaç vardı. Kapı kapı dolaştık. Başvurmadığımız kalmadı. Türkiye'de SMA hastası 2 bin 500 civarında çocuk var. Şu ana kadar 36 bebek yurt dışında tedavi gördü. Elif için topladığımız paraları, bu hastalığa yakalananlara vereceğiz. Başka Elif'ler ölmesin. Özel bir şirkette çalışıyordum. Kızımın tedavisi için işten ayrılmıştım. Zor bir süreç yaşadık. Acımız büyük" dedi.

YARDIM ÇEKİ BUGÜN TESLİM EDİLECEKTİ

Batman Valisi Hulusi Şahin, Elif'in ölüm haberini aldığında büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Çok üzgünüm. Aileye Allah sabır versin. Tenha ailesine taziye ziyaretinde bulunacağım" diye konuştu.

ELİF EVA GÜNDEM OLDU

Elif Eva'nın ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. Sosyal medya platformu twitter üzerinden çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlar;