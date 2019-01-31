Minik çocuk düştüğü foseptik çukurunda öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oyun oynarken evlerinin önündeki foseptiğe düştüğü öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Yalacık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Ayhan Güneş, iddiaya göre dengesini kaybederek, içi su dolu foseptiğe düştü. Bir süre sonra yakınlarının aramaya başladığı Ayhan, foseptikte hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine, olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurdan çıkarılan minik Ayhan'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA