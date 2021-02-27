Minik hırsızın el çabukluğu görenleri hayrete düşürdü!

Şişli’de telefonları çalarak kayıplara karışan küçük hırsız, polis ekiplerine gelen ihbar üzerine kısa sürede yakalandı. B.T. isimli hırsızın yaşının küçük olmasından dolayı çıkarıldığı mahkemede salıverildi.

Ekim, Kasım ve Aralık ayında meydana gelen 4 farklı ‘açıktan hırsızlık’ ve ‘yankesicilik’ suçlarıyla ilgili hareket geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde küçük bir hırsızın milletin telefonlarını çaldıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gelen çokça ihbar üzerine geçen polis ekipleri, akşam saatlerinde Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde yakaladığı hırsızı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız B.T., adli makamlarca serbest bırakılırken yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o hırsızlık anları;