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Minik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası minikler, düzenlenen etkinlikle şehitleri andı. Saygı duruşu ile başlayan programda şiirler ve türküler okundu.

Minik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası minikler, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Çocuk Şube Müdürlüğü gösteri salonunda düzenlenen etkinlik, şehitlerin anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kreş eğitmeni Sinem Eşsiz, "Şehitlik ve şehitler" ile ilgili günün anlam ile önemini belirten bir konuşma yaptı.

Eğitmenler, bağlama eşliğinde Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini ve "Memik Oğlan" adlı türküyü seslendirdi. Etkinlik, 6 yaşındaki minik öğrenci Ömür Nazlı Kutluay, "Şehidim" adlı şiiri okuması ve edilen dualarla sona erdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Minik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okundu

Minik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okundu

Minik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okundu

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