"Minik Kalplerin" vatan sevgisi ölümsüzleştirildi

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinin vatan sevgisi temalı yazdığı şiir ve hikayeler, kitapta toplandı.



75. Yıl İlkokulu Müdür Yardımcısı Erdem Alkan ile öğretmenler Şerife Duman ve Beyza Akça, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerine vatan sevgisini aşılamak amacıyla proje başlatarak, kitap haline getirilmek üzere çocuklardan şiir ve hikaye yazmalarını istedi.



Kitapta, yapılan yarışma sonucunda çok sayıda şiir ve hikaye içerisinden 45'ine yer verilirken vatan sevgisi, şehitlik ve gazilik konuları işlendi. 50 öğrenci ise esere resimleriyle katkıda bulundu.



"Minik Kalplerden Ölümsüz Kahramanlara" isimli 400 adet basılan ve 22 Mart Cuma günü minik yazarları tarafından imzalanacak olan kitap, asker, polis ve vatandaşlara hediye edilecek.



- "Mesaj vermek istedik"



Okul müdürü Mehmet Kabasakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asker, polis, şehit yakınları ve gazilere öğrencileri vasıtasıyla mesaj iletmek istediklerini, bu mesajı da kitapta en güzel şekilde hazırladıklarını söyledi.



Kabasakal, 45 öğrencinin şiir ve hikaye şeklinde yazdığını, 50 öğrencinin de resimleriyle esere katkıda bulunduğunu dile getirerek, "Kitabımız genelde küçük kalplerden şehitlerimize, kahraman ordumuza ve emniyet mensuplarına mesajlar içeriyor. Tamamen şehitlik, gazilik ve geçmişten günümüze bunun yaşantısı, yaşanması ve ileriye aktarımı şeklindedir." diye konuştu.



Öğrencilere şehitliğin ve kahramanlığın neler olduğunu anlatmak istediklerini, terörle mücadelenin devam ettiğini ifade eden Kabasakal, "Bu çerçevede kahraman ordumuzda da bu ve buna benzer duyguların yansıması ve çok uzun süre olmadı 15 Temmuz var. Bunlarla ilgili duygu, düşüncelerini esere yansıtmaya çalıştık. Aynı zamanda hem şiir hem hikaye ve resimlerle buna katkı sağlayarak güzel bir eser ortaya çıktı." dedi.



Kabasakal, kitabı bir ücret karşılığı verilecek düşüncesiyle oluşturmadıklarını belirterek, "Amacımız, terörle mücadeleye devam eden cephedeki ordumuza bu eserleri hediye etmek. Hem emniyet mensuplarımıza hem kahraman ordumuza küçük çocuklarımızın vasıtasıyla bir mesaj vermek istedik." diye konuştu.



Kitabın 400 adet basıldığını dile getiren Kabasakal, çalışmada emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.



- "Eserlerden çok memnunuz"



Sınıf Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Beyza Akça da öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, kendini ifade edebilecekleri projeleri zaman zaman hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerinin ellerinde bir anı olarak kalması için kitap oluşturma fikri düşündüklerini belirten Akça, öğrencilerden bu konuyla ilgili olarak şiir, mektup, hikaye yazmalarını ve resim yapmalarını istediklerini, düzenledikleri yarışmayla eserleri seçtiklerini ve kitabı bu şekilde oluşturduklarını dile getirdi.

Akça, öğrencilere projeyi tanıttıktan sonra vatan sevgisi, kahramanlık, 18 Mart, 15 Temmuz ile ilgili film, belgesel izlemelerini tavsiye ettiklerini vurgulayarak, "Daha sonra öğrencilerimiz yazmaya başladılar. Minik kalplerimizden gelen duygular çok yoğundu. Biz projeye başlarken bu kadarını tahmin etmiyorduk. Biz onların besledikleri duyguların yoğunluğunu gördük bu projede ve gördüğümüz bu eserlerden çok memnunuz." dedi.



- "Onlar bize çok güzel bir vatanı armağan etti"

Okulun 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Salih de "Canım Mehmetçik'im" başlığında şiir yazdığını söyledi.

Vatan için mücadele eden askerlere teşekkür etmek duygusuyla yazdığını kaydeden Salih, "Yazarken bizim hayatımızı nasıl kurtardıklarını ve kahramanlıklarına hayran olduğumu düşündüm. Bizim hayatımızı kurtardıkları için sevinç hissettim. Onlara çok teşekkür ediyorum ve onlara minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca öğretmenlerime de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Kerem Çolak da "15 Temmuz Gecesi" başlığında bir şiir yazdığını anlatarak, "Hem mutlu oldum hem üzüldüm çünkü Mehmetçiğimiz vatanımızda iyi bir geleceğimiz olsun diye canını feda etmiş hem de ben de onlar gibi vatanımı korumak istiyorum. Güvenliğimizi sağladıkları için Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Okulun 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Danakol da "Vatan Sevgisi" başlığında şiir yazdığını aktardı.



Şiirini 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yazdığını belirten Danakol, "Şiirimi yazarken hem bu vatanı kazandığımız için mutluluk hem de şehitlerimiz için üzüntü hissettim. Atalarımıza, şehitlerimize borçluyuz, onlar bize çok güzel bir vatanı armağan etti." dedi.





Kaynak: AA