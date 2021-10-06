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  3. Minik kızın acı ölümü! Batman'da 4 yaşındaki Merve Çelik kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti

Minik kızın acı ölümü! Batman'da 4 yaşındaki Merve Çelik kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde kamyonun altında kalarak ezilen 4 yaşındaki Merve Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Minik kızın acı ölümü! Batman'da 4 yaşındaki Merve Çelik kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti

Olay Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Şangirik mezrasında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre kamyon mezraya yük taşıyordu. Dönüşte yol üzerinde bulunan 4 yaşındaki Merve Çelik'e çarptı.

Çarpmada Merve kamyonun arka tekerlekleri altında kaldı. Küçük kız ezilerek olay yerinde can verdi.

Minik kızın acı ölümü! Batman'da 4 yaşındaki Merve Çelik kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti

Ambulans minik kızın yakınlarının aramaları üzerine Şangirik mezrasına geldi. Küçük Merve ambulans ile ilk olarak Sason Devlet Hastanesine götürüldü. Otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Minik kızın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye geldiler.

Minik kızın acı ölümü! Batman'da 4 yaşındaki Merve Çelik kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti

Merve'ye çarpan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerine teslim oldu

Kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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