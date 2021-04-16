Mekanlarda çalmaya hasret kalan müzisyenler parklarda açık hava konseri verdiEn güncel verilerle il il haftalık vaka sayısı ve tüm illerin vakalarındaki artış oranıMasum insanlar üzerinden para kazanıyorlar! Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandıZehir tacirleri polisinden dikkatinden kaçamadı! Kütahya’da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildiBir anlık dikkatsizlik yüzünden az kalsın canından olacaktı! Dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldıKaragöl'ün manzarası görenleri mest ediyorSON DAKİKA! Kalabalığa ateş açıldı... Ölü ve yaralılar var"Yaşlısın, sakatlanırsın" dediler, 66 yaşında yamaç paraşütçüsü oldu! Sağlığı elverdikçe devam edecekŞOK 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK bu hafta efsane katalog ile karşınızda!Kıskançlık uğruna bir cana kıydı! Kız arkadaşını kıskandığı kişiyi öldürdü
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Minik Masal’ın büyük duyarlılığı! Güvercinin ayağına dolanan ipi fark etti

Minik Masal’ın büyük duyarlılığı! Güvercinin ayağına dolanan ipi fark etti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde güvercin besleyen küçük kızın duyarlı davranışı herkese örnek oldu. Beslediği güvercinin ayakta zor durduğunu fark eden minik Masal güvercini kurtarmak için harekete geçti.

Minik Masal’ın büyük duyarlılığı! Güvercinin ayağına dolanan ipi fark etti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde beslediği güvercinin zor ayakta durduğunu fark eden minik Masal'ın duyarlılığı herkese örnek oldu. Olay ilçe merkezindeki bir caminin bahçesinde meydana geldi. Dayısı Tamer Karataş ile güvercinlere yem atan 9 yaşındaki Masal Selimoğlu bir güvercinin ayağının aksadığını fark etti. Bunun üzerine güvercini inceleyen minik Masal, güvercinin ayağına dolanan ipi fark ederek hemen dayısına haber verdi.

UÇAMAYAN GÜVERCİN, ESARETTEN KURTULDU

Uçamayan güvercini yakalayan dayı yeğen hemen Fındıklı Belediyesi'ne koştu. İp belediye çalışanlarının yardımı ile güvercinin ayağından çıkartılarak güvercin esaretten kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güvercinin özgürlüğüne kavuşmasına sevinen Masal Selimoğlu kendi elleriyle güvercini tekrar doğaya bıraktı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Minik Masal’ın büyük duyarlılığı! Güvercin kurtarma operasyonu

Minik Masal’ın büyük duyarlılığı! Güvercin kurtarma operasyonu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT