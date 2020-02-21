Minik Meryem’e moral oldular

Manisa'da beyincik erimesi olarak bilinen NCL Tip 2 hastası olan ve hayata tutunabilmesi için geçtiğimiz günlerde yardım kampanyası başlatılan 3,5 yaşındaki Meryem Karaman'ı evinde ziyaret eden üniversiteli öğrenciler minik kızla oyunlar oynayıp birlikte vakit geçirerek moral verdi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Merkez Efendi Yurt Müdürlüğü personeli ve öğrencileri, Şehzadeler Gençlik Merkezi ve 75. Yıl Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ile birlikte "Gönül Bağı Etkinlikleri" kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde yaşayan Sevnaz-İbrahim Karaman çiftinin beyincik erimesi olarak bilinen NCL Tip 2 hastası olan 3,5 yaşındaki kızı Meryem'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yurt öğrencileri ve gençlik liderleri minik Meryem'e oyuncak ve kıyafet hediye edip, oyun oynayarak birlikte zaman geçirdi.

Yurtta kalan öğrenciler, ziyareti minik Meryem'e moral vermek için gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. Bizlere bu kardeşimizin yanına gelme fırsatını veren KYK Merkez Efendi Yurt Müdürümüz Hüseyin Erdeniz'e, eğitim sorumlumuza ve Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA