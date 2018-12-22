Minik öğrenciler ’’5 Dakika Bile Olsa Kitap Okumak’’ projesiyle kitap okumayı seviyor

Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğretmeni Serdar Paltacı tarafından başlatılan "5 Dakika Bile Olsa Kitap Okumak" projesiyle hem öğrenciler kitap okuma alışkanlıklarını kazanırken, hem de kitap okumayı seviyorlar.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri kitap okuma alışkanlıklarını öğretmenleri Serdar Paltacı tarafından hayata geçirilen "5 Dakika Bile Olsa Kitap Okumak" projesiyle kitap okuma alışkanlıklarını kazanıyorlar. Sınıf öğretmeni Serdar Paltacı, konu ile ilgili açıklamalarında, "Sınıfımızda öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını kazanmaları için "5 Dakika Bile Olsa Kitap Okumak" isimli güzel bir proje başlattık. Öğrencilerimiz kitap okudukça hem kitapları seviyorlar, hem de kitaplarla dost oluyorlar. Biz öğrencilerimizin daha kültürel bir etkene sahip olmalarını, hem de kitap okuma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak amacıyla projemizi hayata geçirdik" dedi.

Sınıfı öğrencilerinden Aysima Dönmez, "Öğretmenimizin güzel projesi ile her gün kitap okuyarak dersimize başlıyoruz. Kitap okuma alışkanlığımızı kazanmamızı sağlayan öğretmenimiz Serdar Paltacı'yı çok seviyoruz. Tüm arkadaşlarımızın kitap okumasını tavsiye ediyorum" dedi.

Bir diğer öğrenci İsmail Turhan ise, açıklamalarında, "Kitap okuma alışkanlığımızı öğretmenimiz sayesinde geliştiriyor, kitapları seviyoruz. Kitap okumak bence dünyanın en güzel etkenlerinden birisi diye düşünüyorum. Herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum" açıklamalarına yer verdi.

Kaynak: İHA