Minik öğrenciler karnelerini Kaymakam Çorumluoğlu’ndan aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Cemile Tatoğlu Anaokulu öğrencilerine karne dağıttı.

Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu'nda ki minik öğrenciler karnelerini Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun elinden aldı. Kaymakam Çorumluoğlu minik öğrencilerine karneleri dağıtırırkenatillerinin kazasız belasız geçmesini diledi.

Kaymakam Çorumluoğlu öğrencilere hitapen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, "Ben bütün evlatlarımızı kutluyorum tebrik ediyorum karnelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Tabiki bu çocukları yetiştirip emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımızı, okul idaremizi ve değerli velilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan yıllar sonra bu okulda ya da benzer okullarda konuşma yapan kaymakamlar, kişiler bu çocuklarımız olur. Belediye başkanlarımız bu çocukların içerisinden çıkar diye ümit ediyorum. Biz bir süre sonra bayrağımızı bugünün küçükleri sevgili yavrularımıza devredeceğiz dolayısıyla ama çocuklardan da birşey istiyorum çok çalışmak, çalışmak, çok çalışmak. Bunun içinde velilerimizin biraz anaokulunda velilerimiz çocuklarla biraz daha ilgileniyorlar ama sınıflar arttıkça ne yazık ki ilgiside biraz azalıyor. Bugünki heyecanınızın üniversiteyi de bitirinceye kadar çocukların üzerinden ilgilinizin alınmamasını düşünüyorum ben, tavsiye ediyorum. Güzel bir kazasız belasız tatil diliyorum. Güzel çocuklar aileleriniz ve arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirin. Televizyon çok az seyredin, seyretmeyin desemde zaten yine seyredersiniz ama çok az seyredin. Ailelerinizle vakit geçirin, onların elinde cep telefonu, televizyon kumandası varsa alın onları ellerinden beraberce oynayın."

Kaymakam Çorumluoğlu tören bitiminde öğretmen, öğrenci ve velilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA