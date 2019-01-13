Minik öğrenciler Kur’an öğreniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Körpeşler Anaokulu minik öğrencileri Kur'an öğreniyorlar. Kurana geçenlere çeşitli hediyeler verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Körpeşler Anaokulunda Değerler Eğitimi kapsamında Beren ve Irmak isimli öğrenciler Kura'an-ı Kerim'e geçmeleri nedeniyle "Kur'an Okuyorum" isimli program düzenlendi. Program selevatlar eşliğinde başlayarak çocukların öğrendiği ilahiler ile devam etti. Kur'an a geçen çocuklara "Bir Ömür Kur'an Yolunda" temennisi ile taç, madalya ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Okul Müdürü Melek Yavuz Yılmaz'ın iyi dilekleri ile çocuklar pastalarını kestiler. Aileleri ve öğretmenleri ile bu anı ölümsüzleştirdiler.

Kaynak: İHA