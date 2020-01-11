Minik öğrenciler yaşlılarla buluştu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Karakese Anaokulu öğrencisi minikler, Osmaniye Özden Huzurevi'nde kalan yaşlıları misafir etti.

Değerler Eğitimi kapsamında büyüklere saygı, misafirperverlik, sosyal becerileri geliştirme amacı ile gerçekleşen ziyaret yaşlıları ve minikleri son derece mutlu etti. Anaokulu öğretmeni Nurcan Yılmaz ve öğrencileri, yaşlıların ellerini öptü. Huzur evinden gelen yaşlılar, öğrencilere hediyelerini takdim etti. Öğrenciler, huzurevi sakinlerini tiyatro gösterisi, halk oyunları ve bazı skeçlerle eğlendirdi.

Kaynak: İHA