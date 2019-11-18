Minik öğrencilerden anlamlı hediye

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim hayatını sürdüren özel bir kurumun anaokulu öğrencileri, Kasım ayında Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde, ahşap boyama ve el sanatları dersinde boyadıkları Anıtkabir modellerini, ilçe protokolüne hediye etti.

Belirli gün ve haftalar kapsamında çeşitli etkinliklere imza atan Özel Bilge Çocuk Anaokulu öğrencileri, anlamlı bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler, ahşap boyama ve el sanatları dersinde, Kasım ayı olması sebebi ile Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında öğretmenleri ile birlikte Anıtkabir modelini boyadılar. Minik öğrenciler, el emeği ahşap Anıtkabir maketlerini, Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz'i ziyaret ederek hediye ettiler.

Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde boyadıkları Anıtkabir maketini Kaymakam Duru'ya hediye eden minik öğrenciler, Kaymakam Duru ile bir süre sohbet etti.

Öğrencilerde Atatürk sevgisini ve Atatürk duygularını aşılamak için Kasım ayı etkinlikleri çerçevesinde böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Anaokulu Müdürü Hatice Ay; "Okulumuzdaki ahşap boyama ve el sanatları dersinde, Kasım ayı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ü anmak ve öğrencilerimizde Atatürk sevgisini ve Atatürk duygularını geliştirmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Öğretmenlerimizin gözetiminde Anıtkabir maketini boyayan öğrencilerimiz, üzerinde uzun süre emek sarf ettikleri Anıtkabir modellerini, Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Şube Müdürlerimize hediye ettiler. Atatürk'ü andığımızı, onu öğrendiğimizi ve izinden şaşmayacağımızı Kaymakam'ımız Kemal Duru'ya aktardık." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kemal Duru, minik öğrencilerin anlamlı hediyesinden dolayı teşekkür etti. Öğrenciler üzerinde Atatürk sevgisini aşılamak ve Atatürk duygularını geliştirmek için yapılan etkinliklerin her zaman faydalı olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, ziyarette bulunan okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Minik öğrencilerin Kaymakam Kemal Duru'yu ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'de eşlik etti.

Kaynak: İHA