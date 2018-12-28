Minik öğrencilerden anlamlı yılbaşı kartları

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi Kreşi öğrencileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, daire müdürleri ve meclis üyelerine yılbaşı tebrik kartı gönderdi.

Oyunpazarı öğrencileri, 2019 yılına girmeye az bir süre kala farklı bir etkiliğe imza attılar. Minik öğrenciler bu kapsamda kendi elleriyle yaptıkları üzerinde "Sevgiyle, umutla, savaşsız ve sağlıkla gelsin yeni yıl. Çocuk kahkahalarımız çınlasın dünyada. Yeni yılınız kutlu olsun" yazılı tebrik kartı hazırladı. Öğrenciler hazırladıkları tebrik kartlarını Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt başta olmak üzere, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve meclis üyelerine gönderdi. Yeni yıl kartlarını çok beğenen Başkan Kurt, belediye yetkilileri ve meclis üyeleri, çocukların temennilerine katıldıklarını söyleyerek 2019'un çocuk kahkahalarıyla dolduğu, sağlık ve umut dolu bir yıl olmasını dilediler.

Kaynak: İHA