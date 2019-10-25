Minik öğrencilere afet bilinci eğitimi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince anaokulunda eğitim gören miniklere ve öğretmenlere afet bilinci eğitimi verildi.

Erzincan AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma personelleri tarafından merkez Halitpaşa Anaokulunda öğrenci ve öğretmenlere afet bilinci eğitimi verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklara deprem ve depreme hazırlık konusundaki temel bilgi ve kavramların yanı sıra, okulda ve evde büyükleriyle birlikte gerçekleştirebilecekleri hazırlık çalışmaları anlatıldı.

Temel afet bilinci eğitiminde öğrencilere, "Yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, yaşanılan mekânlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yaşam çevremizdeki riskler, afet bilinci kültürü" konularında bilgiler aktarıldı.

Ayrıca afet çantasının içerisinde olması gereken malzemeler hakkında bilgilendirme yapılarak, öğrenci ve öğretmenlerle beraber afet çantası hazırlandı.

Kaynak: İHA