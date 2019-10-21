Minik öğrencilere meslekler anlatıldı

Altınova Piyalepaşa İlkokulu'nda okuyan öğrencilere, velileri tarafından meslekler anlatıldı. Öğrenci velileri, meslekleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Altınova Piyalepaşa İlkokulu'nda, asker, polis, doktor, veteriner hekim, hemşire, mühendis, memur, esnaf, çiftçi, işçi gibi işlerle uğraşan veliler yapmış oldukları meslekler minik öğrencilere tanıttılar. Her mesleğin özelliklerini can kulağıyla dinleyen öğrenciler, ardından meslek gruplarına sorular sordular.

Altınova Piyalepaşa Okul Müdürü Nalan Gökkaya, "Öğrencilerimize toplumda her kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu vurgulamak, mesleklerin gerektirdiği kıyafet ve materyalleri yakından tanıtmak için velilerimizin desteğini alarak Meslek Tanıtım Günü düzenledik. Ailenin de eğitime ortak olmasıyla çocukta farkındalık oluşturabilmek adına yaptığımız etkinliğe destek olan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA