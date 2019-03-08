Minik öğrencilerin Eskişehirspor sevgisi

Milli Zafer İlköğretim okulu 4-H sınıfı öğrencileri Eskişehirspor futbolcu ve teknik heyetini ziyaret etti. Neşeli geçen ziyarette öğrencilere Eskişehirspor'un kendi evinde oynayacağı ilk maçta takımı stadyumdan izleme sözü verildi.

Ayrıca miniklerin futbolcular için yazdığı Eskişehirspor sevgisini anlatan mektupların önümüzdeki günlerde futbolculara iletileceği belirtildi. Burada bir konuşma yapan Eskişehirspor taraftarlar birliği Başkanı Murat Diri, "Bugün burada Milli Zafer İlköğretim okulumuzun 4H sınıfıyla beraber futbolcularımızı uğurlamaya geldik. Bu kardeşlerimizin Eskişehirspor'a olan sevgisini onlara daha da belli etmek için gelecek nesillere de bu sevgiyi daha iyi aşılayabilmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Müdürümüzün desteği ile kardeşlerimiz futbolcularımıza mektuplar yazdı. Onlar da teslim edilecek. Onlar Eskişehirspor'a olan desteğini, bağlılıklarını futbolcularımıza yüreklerinden dökülenleri bir kaleme döktüler, kimisi İngilizce olarak da çevrildi. Bunlar futbolcularımıza verilecek. Nasıl bir camiada olduklarının onlar da farkına varacak ve böylelikle Eskişehirspor'un gelecek nesillerde emin ellerde olduğunu da tüm spor kamuoyuna ve tüm Eskişehir'e de göstermiş olduk. Böyle bir organizasyon olduğu için hem hocamızı, müdürümüzü hem de velilerimizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer okullarımıza, diğer velilerimize de örnek olmasını diliyoruz" dedi.

Sınıf öğretmeni Yalçın Derman ise şöyle konuştu,

"Biz de öğrencilerimizle beraber Eskişehirspor'un şehrimizin bir arması bu armaya sahip çıkabilmek hem de gelecek nesillerde daha bilinçli bir taraftar grubu oluşturabilmek adına futbolcularımızla teknik direktörlerimizle görüşmek amaçlı geldik. Çok da keyifli bir gezi oldu. Ben başkanımız Kaan Ay'a, Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya ve Taraftarlar Birliği Başkanımız Murat Diri'ye çok çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA