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  3. Minik Öğrencilerin Halk Oyunları kursu heyecanı

Minik Öğrencilerin Halk Oyunları kursu heyecanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterileri kapsamında eğitim alıyor.

Minik Öğrencilerin Halk Oyunları kursu heyecanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterileri kapsamında eğitim alıyor.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu ve okul genelinde öğrencilerin katılımlarıyla halk oyunları eğitim kursu devam ediyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kursta Ege zeybeğinin yanı sıra Afyonkarahisar yöresi oyunları öğretiliyor. Öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hünerlerini sergileyecekler.

Minik Öğrencilerin Halk Oyunları kursu heyecanı

Minik Öğrencilerin Halk Oyunları kursu heyecanı

Kaynak: İHA

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