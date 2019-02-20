Minik öğrencilerin kütüphane sevinci

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar İlkokulunda, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın katılımları ile kütüphane açıldı.

Ortapınar İlkokulunda gerçekleşen kütüphane açılışına, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Yazar Hasan Başdemir, Proje Sorumlusu Sümeyra Kaya, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Şuhutlu Yazar Hasan Başdemir'in katkılarıyla oluşturulan kütüphane öğrencilerin yüzünü güldürdü. Öğrenciler ilk kez kütüphane ile tanışmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan ise kitap okumanın keyfini sürdü. Kaymakam Kaya ve protokol üyeleri açılış merasiminin ardından günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA