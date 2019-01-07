Minik Öykü için seferber oldular

KESK Şubeler Platformu, İzmir'de ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazı ve onun gibi kök hücre bekleyenler için Eskişehir'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı.

Tepebaşı Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde başlatılan kampanya ile kök hücre bekleyenlere umut olunacak. Merkez Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu, kök hücre bağışları ile Eskişehir'de 33 kişinin hayatının kurtarıldığını söyledi. Kampanyayı toplumda bir duyarlılık kampanyası olarak yorumlayan ve kampanyayı başlatan sendikalara teşekkür eden Merkez Müdürü Sabri Akaoğlu, kök hücre çalışmalarını Kızılay olarak Sağlık Bakanlığı ile yürüttüklerini ve lösemi gibi rahatsızlıkların tedavisinde hücrelerin önemine dikkat çekti. Türkiye genelinde 400 bin bağışçı bulunduğunu kaydeden Akaoğlu, "Bu sene inşallah Türkiye çapında bu rakam ile 500 bine ulaşacağız. Burada amaç bir insanın hayatını kurtarmak. Ülke genelinde bin 110 civarında nakil olmuş. Yani bin 100 hastamız kurtarılmış. Sendikalarımıza teşekkür ediyorum. Topluma örnek oldukları için teşekkür ediyorum. Umarım yüksek rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Kök hücre bağışı konusunda başarılı bölgeyiz. Bölge bölge bağış yapılıyor. Tek tek bağış değil. Kan bağışını üç ayda bir yapabilirsiniz. Kök hücrenin bağışçının doku yapısı uygun olunca yapılabiliyor. Doku uygunluğu sağlanması gerekiyor. Bunun sayısı da çok düşük. Eskiden dış ülkelerden talep ediyorduk. Bağışçı arıyorduk, uluslararası bir diyalog kuruluyordu dışarıdan geliyordu kişi hastamızı kurtarıyordu. Şimdi bizim amacımız kendi hastamızı kendimiz kurtarmamız hatta dışarıda insanlara katkıda bulunmak. Eskişehir'de kök hücre bağışı ile 33 kişinin hayatı kurtarıldı" şeklinde bilgi verdi.

"Kök hücre bağışında bulunun, duyarlı olun"

"Bir sabah uyandığınızda sizin de ihtiyacınız olabilir" diyen Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, başlayan kampanyanın 7-9 Ocak tarihlerinde yapılacağını daha sonra da bunu devam ettireceklerini söyledi. Türkiye'de sadece 300 bin kök hücre bağışçısı olduğunu ancak bu sayının en az 3 milyon olması gerektiğini vurgulayan Alkan, "İğne korkusu nedeniyle yahut işim var diyerek çeşitli sebeplerle vazgeçen insanlar var ülkemizde. Umut olun, donör olun. Ertelemeyin ve bugün olun. Bu kampanya bütün Eskişehir'in kampanyasıdır. Bizler bütün çocuklarımız ve donör bekleyenler için güzel bir öykü yazmak istiyorum" dedi.

"Herkes duyarlı olmalı"

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Akif Aladağ, kök hücre bağışlarının çok yetersiz kaldığını belirterek, "Herkesin duyarlı olması gerekir. Aslında zorlu ve tehlikeli değil, Birkaç dakikalık işlem ile bitiyor. Basit bir işlem ile bitiyor. Güzel bir tesis açılmış buraya gelip kan bağışında bulunalım, doku uygunluğu olursa sizi arayıp bağışçı olmak ister misiniz diyorlar ve siz bir hayatı kurtarıyorsunuz. Buraya gelip dilekçenizi verin bağış da bulun. Bağışçı olmaktan çekinmeyin. İnsanların yaşadıklarını görüyorsunuz. Bu sistem modernize olmuş, insanların duyarlı olmaları çok önemli" diye konuştu.

Kampanyaya çeşitli sendika ve odaların temsilcileri destek verdi.

Kaynak: İHA