Minik sanatçılar Başkan Avcu’yu ziyaret etti

Bigadiç'te gönüllü sanatçılar okulların tatil olması ile yarıyıl tatilinde öğrencilere atölye çalışması öğrettiler. Gönüllü sanatçılar ile çalışan minik öğrenciler yaptıkları eserleri Başkan İsmail Avcu'ya takdim ettiler.

Bigadiçli minik sanatçılar yaptıkları çeşitli çalışmaları hediye etmek üzere Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu makamında ziyaret ettiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel miras taşıyıcıları UNİMA üyesi gönüllü sanatçılar yarıyıl tatili boyunca Bigadiç'te öğrencilere resim, mandala, akıl ve zeka oyunları, kil, kukla, kumaş baskı, Hacivat ve Karagöz yapımı, takı tasarımı, ebru, ahşap oyuncak boyama, ahşap kitap ayracı boyama, magnet hazırlama kursu verdiler. Usta öğreticiler ve öğrencileri hazırladıkları çalışmaları Başkan Avcu'ya hediye ettiler. Başkan İsmail Avcu'da öğrencilere ve gönüllü sanatçıları tebrik ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İHA