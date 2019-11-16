Minik sürücüler trafik kurallarını öğreniyor

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü birimlerince İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları ve trafik bilincinin artırılması amacıyla trafik polisleri tarafından okul bahçesinde minik sürücülere trafik parkuru kurularak uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Vali Cüneyt Epcim öncülüğünde yapılan etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdal Salik, Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımı sağlanarak etkinlik gerçekleştirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklara trafik kural ve güvenliğine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA