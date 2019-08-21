Minik Talip ilk resim sergisini açtı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Talip Poyraz Özen isimli öğrencinin yaptığı eserlerin yer aldığı kişisel resim sergisi ilgi gördü.

Didim Re- Max Zeytin Salonunda düzenlenen serginin açılışına Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Talip Poyraz Özen'in resim öğretmeni Ayşe Tor, sergide öğrencisine ait 53 eserin yer aldığını ifade ederek, serginin 01 Eylül tarihine kadar 09.00- 17.00 saatleri arası halka açık olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA