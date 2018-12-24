Minik tenisçiler profesyonelleri aratmadı

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası, final karşılaşmaları ile sona erdi.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası, 15-16 Aralık tarihlerinde yapılan grup eleme karşılaşmaları ile start aldı. 10 kulüpten 80'i kız, 70'i ise erkek olmak üzere toplam 150 sporcunun mücadele ettiği turnuva, daha fazla sporcunun kortta yer almasını sağlamak adına bu yıl iki grup olarak düzenlendi. Başladığı günden itibaren birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva, hafta sonunda oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile sona erdi.

Profesyonel tenis karşılaşmalarını aratmayacak güzellikte geçen final karşılaşmaları sonunda şampiyonluğu ilk grupta kızlarda Doğa Aluz, erkeklerde ise Alp Mete İnce elde etti. İkinci gruptaki final karşılaşmaları sonunda ise kızlarda Deniz Aluz, erkeklerde de Furkan Sevim birincilik kürsüsünde yer aldı. Turnuvada dereceye giren minik tenisçilere kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Dereceye girenlerin yanı sıra turnuvaya katılan sporculara madalya takan Başkan Dündar, minik tenisçiler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmâl etmedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediyesi olarak tenis sporunun yaygınlaşmasını sağlamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bursa'ya kazandırdığımız Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri sayesinde çok daha fazla kişi tenis sporunu yapma imkanı buldu. Bu tesisimizde küçük yaş gruplarındaki çocuklarımız için turnuvalar düzenliyoruz. Bu turnuvalar ile çocuklar, müsabaka konusunda önemli bir tecrübe kazanmış oluyor. Biz iddialıyız, tenisin merkezi Osmangazi olacak. Türkiye'nin en iyi tenisçilerini çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA