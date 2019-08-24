Minik tenisçiler sertifikalarını aldı

Anadolu Üniversitesi yaz spor okulu tenis branşında sona gelindi.

8-12 yaş arası çocukların gelişimine destek olan Anadolu Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyon'u (TTF) ile anlaşma yaparak çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmeleri ve sporu sevmeleri için büyük bir adım attı. Yaz spor okulunda tenis sporu ile iç içe olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde yer alan tenis kortlarında, katılım sertifikalarını alarak bu maratonu tamamlamış oldular.

"Sporda karşılaştıkları bir sorunu çözmeyi öğrendikleri zaman aslında hayatı da öğrenmiş oluyorlar"

Anadolu Üniversitesinin spora değer verdiğini ve bu konuda güzel çalışmalar yapan bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Türkiye Tenis Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Güney Sarıtaş, "Anadolu Üniversitesi ile yıllardır çok güzel bir ortaklığımız var. Bu bağlamda çok güzel organizasyonlarımız oluyor. Bu etkinliği yaz okulu kapsamında yapıyoruz. Çocuklar geliyor ve kendilerini burada bulma fırsatı yakalıyorlar. İçlerindeki cevheri ortaya çıkarıyoruz. Sporda karşılaştıkları bir sorunu çözmeyi öğrendikleri zaman aslında hayatı da öğrenmiş oluyorlar. Bir çocuğun hayatına dokunmak gerçekten çok mutlu edici bir durum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA