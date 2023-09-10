Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda öğrenciler yaz tatillerini sporla dolu geçirdi. Bu çerçevede Yaz Spor Okulları Voleybol branşı öğrencileri ailelerinin de katılımıyla son kez sahaya çıkarak yaz boyunca öğrendiklerini sergiledi.

Temmuz ayında başlayan futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve tenis branşlarında spor eğitimlerinin düzenlendiği Yaz Spor Okulları'nda sona gelindi. Yaklaşık 120 öğrenci yaz boyunca Voleybol Antrenörleri Kaan Durmaz ve Burhan Öngelen'le birlikte voleybola ilk adımlarını attı. Eğitim programının sonunda ise öğrenciler gösteri maçı ile voleybol alanındaki yeteneklerini sergilediler. Anadolu Üniversitesi SKS tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında verilen eğitimlerle çocukların sporla tanışması, kişisel, zihinsel ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra zamanlarını verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen spor okulunun sonunda ise öğrenciler katılım sertifikası takdim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)