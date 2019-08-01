Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümünde flaş gelişme: Abisi gözaltına alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ilaçlama tankerinin içinde ölü olarak bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ağabeyi gözaltına alındı. 17 yaşındaki ağabey çelişkili ifadeleri sonrası gözaltına alındı. İddialara göre, ağabey, minik Yunus Emre'yle yaşadıkları tartışma sonrası ilaç tankerine attı.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre'yi fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerden çıkarılan Yunus Emre'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A'nın, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındığı, kavga sırasında kardeşini ilaç tankerine attığı öne sürüldü.