Minik Zeynep’in mahallesinde yas var

Kırklareli'nde dün akşam başına tuğlayla vurulmuş halde ölü bulunan minik Zeynep'in mahallesinde ve okulunda yas var. Olayla ilgili açıklamada bulunan Minik Zeynep'in amcası Sezgin Esen, "Çocuğu yiyecek alacağım diyerek kandırarak bu sonuca ulaşılmış" dedi.

Kırklareli'nde kaybolduktan sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Zeynep Esin'in mahallesinde ve okulunda yas var. Kaybolmasının ardından Zeynep'in bulunması için büyük çaba sarf eden mahalle sakinleri minik kızın öldüğünü duyunca büyük üzüntü yaşadı. Kırklareli Tefik Fikret Yatılı Ortaokulunda okuyan Zeynep Esin'in arkadaşları okula gitmedi. Yasta olduklarını söyleyen öğrenciler "Çok üzüldük. Bugün sınavımız olmasına rağmen biz okula gitmedik. Arkadaşımızı çok seviyorduk" dedi.

"Yiyecek alacağım diyerek kandırarak bu sonuca ulaşılmış"

Minik Zeynep'in amcası Sezgin Esin olayla ilgili yaptığı konuşmada, "Bizim ailemizden biri olduğu için fark edemedik, yakın gördük. Biz çok üzgünüz. Allah kimseyi evlatları ile sınamasın. Bu gibi durumlar tekrar tekrar olur. Evden eğlenceler olacağı için teyze kızının, yani şüphe etiğimiz kişinin ablasının kızının yani akşama gideceğiz sen üzerine bir şeyler giy eğlenceye gitmeden önce hazırlık yap dediği bildirildi. O sebeple evden çıkarak haber vermeye gitmiş ve bu şekilde sonuç yani. Çocuğu yiyecek alacağım diyerek kandırarak bu sonuca ulaşılmış. Kendi kızı değil, ablasının kızı akşama siyasi partilerin eğlenceleri olduğu için o eğlencelere gitmek için haber vereceklerdi ama bu sonuçla karşı karşıya kaldık. Yani bu bizim akrabamız olduğu için biz şüphe edemedik. Bu kişi benim teyzemin çocuğu oluyor. Yani 28 yaşlarında, kızımız da 11. Çocuk ya böyle bir sonuçla karşılaştık" dedi.

Yaşanan olayı kınayan mahalle sakinleri idam istedi. Mahalleliler, "Zeynep hepimizin çocuğu. Bizler Cumhurbaşkanımızdan idam istiyoruz" dedi.

Olay

Olay dün gece saat 01.00 sıralarında ortaya çıktı. Dün sabah saat 10.30 sıralarında Zeynep Esin'in ailesi, polise kızlarının kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmada bu gece saat 01.00 sıralarında Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğu buldu.

Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede başına tuğla ile vurulduğu tahmin edilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 11 yaşındaki Zeynep Esin'e ait olduğu tespit edildi

Kaynak: İHA