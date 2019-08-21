Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Akşehir’de başladı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası başladı.

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkılarıyla Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 33 kız, 64 erkek olmak üzere toplam 97 sporcu katılıyor. 22 Ağustos Perşembe günü sona erecek şampiyonanın sabah yapılan ilk bölümünde 30-35 ve 40 kilo ağırlığındaki müsabakalar yapıldı. 30 kiloda Ankara'dan yarışmaya katılan Sıla Şenay birinci olurken, 35 kiloda Gaziantep'ten Kevser Atılgan birinci, Gaziantep'ten Fatma Nur Ağaç ikinci, Gaziantep'ten Zeliha Nur Ağaç üçüncü ve Düzce'den Emine Uzun dördüncü oldu. 40 kiloda ise Gaziantep'ten Durdunur Doğan birinci, Gaziantep'ten Hatice Demir ikinci, Gaziantep'ten Fatma Kuş üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları şampiyonayı izleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tarafından takdim edildi.

Salih Akkaya: "Ev sahibi olmaktan dolayı mutluyuz"

Madalya takdimi sonrası bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, böyle güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu şampiyona Akşehirimizde ilk kez düzenleniyor. En güzel şekilde bu şampiyonaya ev sahipliği etmiş oluruz diye düşünüyorum. Sporun her dalı ayrı bir güzel ama burada bu miniklerle bu heyecanı yaşamak apayrı daha da güzel. Bize bu fırsatı verdikleri için Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Halter Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza, teknik adamlarımıza, hakemlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar tarafından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya katkılarından dolayı bir plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA