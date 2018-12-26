Minikler kendi imkanlarıyla araba yaptı

Denizli'de ilkokul 2. sınıf öğrencileri odun ve tekerlek kullanarak kendi imkanlarıyla tek kişilik yerli araç üretti. Miniklerin öğretmenlerinin gözetiminde yaptığı küçük araba görenlerden tam not aldı.

Çivril İsmail Özcan İlkokulu 2. sınıf öğrencileri sınıf öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları proje kapsamında kendi imkanlarıyla araç yaptı.

Sınıf öğretmeni Emrah Dal tarafından geliştirilen "Maharetli Eller Üreten Nesiller" projesi kapsamında dönem başından itibaren sınıf etkinliklerinde kuş yuvası, atkı örme aparatı, kalem kutusu ve eşya dolabı yapan 2/D şubesi öğrencileri son projelerinde ise ittirme kuvveti ile hareket eden 4 tekerlekli araba yaptı. Sınıftaki tüm öğrencilerin el emeği olan araç 2 hafta gibi bir sürede tamamlanarak öğrencilerin kullanımına ve oyunlarına dahil edildi.

Malzemelerin öğrenciler ve okul idaresi tarafından karşılandığı, her öğrencinin el becerisine göre bir işi üstlendiği projelerde tamamlanan eşya ve malzemeler okul demirbaşına dahil olurken öğrencilerin el birliğiyle yaptığı araç da okula bağışlanarak öğrencilerin kullanımına verildi.

"Araç yapmak istediler gereken malzemeleri kendileri tedarik etti"

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Fatih Savran öğrencilerin sorumluluk sahibi olması ve dayanışmayı öğrenmesi amacıyla başlayan çalışmaların çok iyi bir noktaya geldiğini belirterek "Sınıf öğretmenimiz Emrah Dal hocamızın öğrencilerin el becerilerini geliştirmek, dayanışma ve ekip çalışmasını çocuklara aşılamak amacıyla dönem başında başlattığı "Maharetli Eller , Üreten Nesiller" projesi kapsamında çocuklarımız atkı ördü, eşya dolabı yaptı, kalemlik, kuş yuvası yaptı. Her çalışmada bütün öğrenciler becerisi olduğu kadar rol aldı. Yapılan her materyalde hepsinin emeği var. Son olarak 2/D öğrencilerimiz araç yapmak istediler gereken malzemeleri kendileri tedarik ettiler, çizimini yaptılar ve iki hafta gibi bir sürede kendi araçlarını yaptılar" dedi.

Aracın tahta kısımlarının öğrenciler tarafından el testeresi ile kesilerek yapıldığını belirten Savran "Aracın tahta kısımları öğrenciler tarafından kesildi. Deliklerini matkapla kendileri açtı. Öğretmenleri başlarında durdu gözledi. Tüm işleri kontrollü bir şekilde öğrenciler kendileri yaptı. Bu araç el birliğinin eseri" ifadelerini kaydetti.

"Öğrencilerin hayata hazırlanmasında büyük fayda sağlıyor"

Öğrencilerin derslerde yaptığı çalışmaların birlikteliği ve fikir alışverişlerinin gelişmesinde büyük katkı sağladığını ifade eden müdür Savran şunları söyledi:

"Çocuklar bir projeye başlarken önce konuşuyorlar nasıl ne zaman yapılması gerektiğini kimin hangi işi tamamlayacağını planlayarak iş bölümü yapıyorlar ve projelerini süresinde bitirmek için disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Bu da öğrencilerin hayata hazırlanmasında büyük fayda sağlıyor."

"Ülkemizin güncel bir sorununa çare olduk ve yerli otomobilimizi ürettik"

Proje öğretmeni Emrah Dal da çalışmayla ilgili "Dönem başından beri yürüttüğümüz, öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmeyi, dikkatlerini güçlendirmeyi, küçük ev tipi alet edevatları kullandırmayı ve üretim odaklı düşünebilmeyi amaçladığımız Maharetli Eller Üreten Nesiller projemizde üretimin en zevkli halini bu araçla yaşadık. Projemizi Tutum Yatırım ve Yerli Malları haftası ile harmanlayarak, ülkemizin güncel bir sorununa çare olduk ve yerli otomobilimizi ürettik. Yerli üretim, otomobilimiz İSÖZ 2D yollarda. Tekerimize taş değmesin" diye konuştu.

Projenin sonunda minikler spor salonu içerisinde araca binerek gezdi.

Kaynak: İHA