Amasya'da, minikler Kurban Bayramı'nı işaret diliyle kutladı.

Amasya'nın Merzifon İlçe Fatih İlkokulu öğrencileri işaret diliyle herkesin sevgi, muhabbet ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmesi dileğiyle bir video hazırladı. Minikler, öğretmenleri eşliğinde Barış Manço'nun söylediği "Bugün Bayram" şarkısıyla herkesin Kurban Bayramı'nı işaret diliyle kutladı.

Kaynak: İHA