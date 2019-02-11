Minikler robotlarını yarıştırdı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200 öğrenci Eskişehir'de bir özel okulda düzenlenen robotik turnuvasında buluşu.

Ulusal katılımlı olarak Eskişehir'de ilk kez düzenlenen "VEX IQ Off Season" robotik turnuvası özel bir okulun ev sahipliğinde gerçekleşti. Daha önce farklı illerde gerçekleştirilen turnuvalar bu sene birçok şehri Eskişehir'de buluşturdu. Toplamda 35 takımın yer aldığı turnuva da minikler geliştirdikleri robotları kıyasıya yarıştırdı.

Dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guinnes Rekorlar kitabına giren "VEX IQ Off Season" turnuvasında 11 şehirden katılan minikler 2 alanda yarıştı. Kategorilerine göre yarışmaların sonucunda 2 takım birinci olurken 2 takım da ikincilik elde etti.

Yarışmanın finaline kalan öğrencilerden Çağatay Burak Kaya ve Mete Perkgöz, "Biz bu turnuvaya katılırken direkt birinciliğe göz diktik. Çünkü kendimizden eminiz ve bu robotun da potansiyelini biliyoruz. Diğer robotların belli bir kapasitesi varken bu robotun bir sınırı yok, yani istediğimiz kadar puan alabiliyoruz. Onun dışında takım arkadaşlarımızla birbirimizle iyi geçiniyoruz ve birbirimizi koruyup kolluyoruz, birbirimize desteğimiz çoktur. Aslında tasarlamak yaklaşık 1- 2 ay sürdü ama 7 tane takım soktuğumuz için yarışmanın içine bu yarışma 4-5 ay robotları yapmak için sürebiliyor. En büyük hedefimiz Amerika'ya gidip dünya şampiyonu olmak. Oraya tüm ülkelerden öğrenciler ve yarışmacılar geliyor. O yarış tabii ki daha zorlu oluyor. Her sene sezon içinde bir turnuva yapılıyor. O turnuvada yapılan başarıya göre jüriler bir takımı Amerika'ya yolluyor, biz orada olmak için çalışıyoruz" diyerek hedeflerinin yüksek olduğunu belirttiler.

Eskişehir'de ilk

Okul Müdiresi Berrin Kalyoncuoğlu ise, gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek "Gösterilen bu yoğun ilgi tabii ki Çağdaş ailesi olarak bizleri çok mutlu etti. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencileri, konukları ağırlamaktan mutluyuz. Her alanda ilimizde öncülük ettiğimizi ve bu konuda bizden destek isteyen her okulumuza yardımcı olabileceğimizi içtenlikle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü ve aynı zamanda Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni olan Esen Uluhan da, "İki senedir okulumuzda kodlama ve robotik çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar neticesinde bugün okulumuzda gerçekleştirilen turnuvanın, başka illerde yapılan turnuvaların da geçtiğimiz sene Türkiye şampiyonluğu, birincilikler ve üçüncülükler elde ettik. Bu sene de Eğitimde İnovasyon Derneği iş birliğiyle okulumuzda turnuvamızı gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz turnuvaya 35 farklı takım katıldı. 200'e yakın öğrencimiz bugün okulumuzda bu turnuvada yarıştılar. Bugün bu turnuvayı gerçekleştirmenin gurur ve sevinci içindeyiz. Çünkü Eskişehir'de ilk defa ulusal katılımlı olarak bir turnuva düzenlendi" diyerek Eskişehir'deki ilklerden biri olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA